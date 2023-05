Brambati: “Conte alla Roma? No, piuttosto al Napoli al posto di Spalletti"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà.



TuttoNapoli.net

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà.

Mourinho cercato dal PSG, come aveva detto lei qualche settimana fa:

"Quando dici una cosa del genere, se poi non va in quel club e altri giornali non lo dicono passi per lo stupido. Ma non è detto che certe cose si concretizzino. Mi avevano detto che si era offerto non solo al PSG ma anche al Real Madrid in caso di partenza di Ancelotti. Aggiungo che se hai preso Mourinho, lo prendi per fare un salto, ossia arrivare in Champions. Se quest'anno non dovesse arrivarci, sarebbe comunque positiva la sua esperienza? Conte alla Roma? No, piuttosto al Napoli al posto di Spalletti".