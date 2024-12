Podcast Brambati: "Conte? Chi non l'ha preso deve mangiarsi le mani, è un valore aggiunto"

Ai microfoni di 'Maracanà', su Tmw Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Napoli, Conte risponde a Marotta sulla lotta Scudetto. E si scalda quando parla di Napoli che può vincere il titolo:

"C'è qualcuno che deve mangiarsi le mani, chi non lo ha preso. E' un valore aggiunto Conte sul campo, nel gruppo. Il Napoli non è cresciuto nel gioco ma come mentalità di gruppo. Basti vedere come esultano al gol di McTominay. Questo fa la differenza, quella roba lì te la trasmette il tecnico e te la porti dietro. Milan e Juventus oggi non ce l'hanno, per questo si devono mangiare le mani perché avevano l'opportunità di prenderlo Conte e non lo hanno fatto. Per me l'Atalanta oggi è da mettere dentro la lotta Scudetto, per il mercato fatto che è stato importante. Conte è comunque bravo a ceare questa tensione, è un maestro".

Inter, Thuram ha detto che devono continuare così. E che credono anche alla Champions:

"Ha le potenzialità per vincere la Champions, ma anche in campionato. Può vincere ma anche perdere entrambe. Finora in Europa le big sono tutte in difficoltà, o quasi. Il City ha problemi, così come il Real, il PSG, l'Inter ha le potenzialità per vincere. Non trovo una squadra nettamente più forte di lei".