Brambati: “Conte? Lo vedo alla Roma, il Napoli perderà Osimhen, Kvara e Zielinski”

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, ospite di TMW Radio, parla così del futuro di Antonio Conte: "Ha più margini sul progetto la Roma, a Napoli Zielinski e Osimhen andranno via e sono sicuro che anche Kvaratskhelia non rimarrà il prossimo anno. La Roma ha più margini di migliorarsi. Se prendi uno come lui devi presentarti con un progetto tecnico almeno sufficiente. Lui stravede per Lukaku e per Dybala, magari allenato in un certo modo. Per me ha ancora margini di miglioramento".