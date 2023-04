Brambati: "E’ lo scudetto di Spalletti e Giuntoli, ecco qual è stato il punto cruciale"

"E’ chiaro che il Napoli parte favorito, ma è anche normale se la Salernitana spera di rovinare la festa al Napoli, sta nella rivalità del calcio".

TuttoNapoli.net

Massimo Brambati, ex difensore e opinionista, è intervenuto a Radio Marte ai microfoni di 'Marte Sport Live': "Di chi è questo scudetto? E’ lo scudetto di Spalletti, sicuramente, ma è anche lo scudetto di Giuntoli perché è riuscito a fare un mercato incredibile non solo negli acquisti ma anche nelle cessioni. Il punto cruciale è stato proprio quello di ottimizzare alcune cessioni, oltre ai colpi di mercato realizzati. Non ho mai messo, onestamente, il Napoli tra le favorite a inizio stagione, quindi complimenti a loro. Spalletti è davvero l’artefice di questo titolo, dispiace per la Champions perché gli azzurri pensavo potessero andare in finale, hanno avuto una occasione quasi irripetibile, almeno dopo il sorteggio.

Napoli-Salernitana? E’ chiaro che il Napoli parte favorito, ma è anche normale se la Salernitana spera di rovinare la festa al Napoli, sta nella rivalità del calcio. I granata hanno il dovere di dimostrare di fare un campionato all’altezza e di fare punti per la salvezza. Ovviamente per gli azzurri si tratterebbe solo di posticipare, di poco, i festeggiamenti per il titolo ultra meritato.

Inter-Lazio come finisce? Dipende da quale Inter vedremo. Se avremo l’Inter versione dottor Jekyll o versione mister Hyde. Devo dire che è quasi inspiegabile questo doppio rendimento in campionato e nelle coppe. Con 11 sconfitte la squadra di Inzaghi ha buttato via anche la possibilità di lottare e mettere qualche ansia in più al Napoli. Con 6 vittorie in più i nerazzurri avrebbero messo maggiore pressione al Napoli. Sono curioso di capire, per questi motivi, se l’Inter ha davvero svoltato anche in campionato dopo la conquista della finale di Coppa Italia. Mi auguro poi che il Napoli campione d’Italia continui a fare il campionato che ha fatto sin qui, perché avrà in mano in alcune sfide le chiavi per determinare alcune situazioni di salvezza e di Champions. Ma conoscendo Spalletti non ho dubbi che sarà così".