Brambati: “Garcia non era l'uomo giusto, con Conte il Napoli rivincerebbe lo scudetto"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live': “Conte soluzione ideale per il Napoli? L’ingaggio potrebbe rappresentare un deterrente, dipende da De Laurentiis. Con Conte sono convinto che il Napoli vincerebbe di nuovo lo scudetto. È un allenatore in grado di far crescere anche i giocatori che ad oggi non hanno trovato spazio. L’organico del Napoli è assolutamente all’altezza di rivincere il titolo. Il vuoto lasciato da Spalletti doveva essere colmato in modo diverso: Garcia fin dall’inizio non mi era parso l’uomo giusto.

Spogliatoio scontento? Un mio amico agente, procuratore di un giocatore importantissimo del Napoli, mi aveva fatto presente già diverse settimane fa e prima di Genoa-Napoli che il suo assistito non era contento dell’allenatore, e con lui tanti suoi compagni di squadra. Tutti nello spogliatoio fanno confronti tra il francese e Spalletti. Poi si è verificata la reazione di Kvaratskhelia a Genova, seguita da quelle di Osimhen e di Politano, ma non sono solo quelli evidenti in campo i malumori che esistono nel gruppo squadra: sono diversi i calciatori che non hanno trovato feeling con l’allenatore.

Conte accetterebbe Napoli? Ci siamo sentiti proprio ieri, senza parlare di questa cosa perché ho rispetto della sua professione. Ma credo che stavolta De Laurentiis stavolta farebbe un’ottima scelta, cancellando quella per me sbagliatissima fatta con Garcia. Con Conte risolverebbe tantissimi problemi, perché lui è un allenatore che dà anche suggerimenti in sede di mercato. È un uomo di calcio a 360°, che aiuta la Società sotto tutti gli aspetti. Credo che stavolta, però, De Laurentiis dovrebbe condividere le sue scelte con gli altri dirigenti”.