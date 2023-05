Brambati: "Giuntoli è un pezzo importante, ma il perno del Napoli è un altro"

"Il tifoso deve accettare gli addii nel calcio di oggi per questioni anche economiche".

Massimo Brambati, ex difensore ed opinionista, è intervenuto a Radio Marte ai microfoni di 'Marte Sport Live': "Spalletti resta a Napoli? Penso di sì, deve avere avuto garanzie dal presidente, è logico che la sua conferma non sarebbe tanto per restare ma per far parte di un progetto che può essere continuativo, sia nel miglioramento dei risultati sportivi ma anche di valorizzazioni tecniche. Penso che Spalletti abbia voglia di un progetto del genere. Il tifoso deve accettare gli addii nel calcio di oggi per questioni anche economiche, Kim se andasse via non può passare da eroe a traditore, solo perché potrebbe andare al Manchester United. Lo scouting del Napoli ha operato benissimo dopo le partenze di Mertens, Insigne e Koulibaly e potrebbe farlo anche nel trovare l’erede del coreano, anche se, come ogni cosa nella vita, c’è sempre bisogno di un pizzico di fortuna.

L’addio di Giuntoli può pesare sulla conferma di Spalletti? Il ds è un pezzo importante di questo Napoli campione d’Italia, anche se per me il perno principale è l’allenatore, avendo Luciano fatto un lavoro straordinario, per questo è lo scudetto del Napoli lo definisco lo scudetto di Spalletti".