Brambati: “Il Napoli non è in ritardo sul mercato. Sostituire Kim non è facile”

Massimo Brambati è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Raspadori ala per trovare maggiore spazio? Ha grandissime qualità ed è duttile tatticamente: ha dimostrato prima a Sassuolo e poi a Napoli di poter giocare accanto a giocatori dalle caratteristiche molto diverse tra loro. Spalletti l’ha fatto crescere alle spalle di un gruppo vincente e credo sia giusto sottolineare che si tratti di un giocatore importante, anche per la Nazionale.

Napoli in ritardo per il sostituto di Kim? Il Napoli è in linea con il timing, non è in ritardo. Sostituire Kim non è facile, calarsi nel campionato italiano non è impresa semplice ed immediata come invece è capitato nel caso di Kim che non a caso è stato oggetto del desiderio di tanti top club europei, prima che se lo assicurasse il Bayern.

Il Napoli dovrà adattarsi al gioco del nuovo allenatore: mi auguro che Garcia cerchi di ricalcare meccanismi e dinamiche date da Spalletti, perché una squadra così vincente è un piacere prenderla in mano ma è anche una responsabilità. Il nuovo tecnico deve entrare in punta di piedi in una realtà che viene da una stagione straordinaria”.