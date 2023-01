Brambati: "Il Napoli tornerà, con l'Inter solo un passo falso"

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati

Che giornata sarà per la Serie A?

"Il campionato ci ha dato dimostrazione di quanto può essere insidioso anche nelle partite più semplici. La prima giornata dopo la sosta lo ha certificato. Il Milan ha vinto a Salerno ma nel finale ha rischiato di pareggiare, la Juve ha segnato nel recupero con la Cremonese, la Roma ha faticato col Bologna, la Lazio ha perso col Lecce. Le partite semplici non ci sono. Non so se ci saranno sorprese ma dico che l'Udinese è un ostacolo difficile, più che la Samp per il Napoli. E poi Milan-Roma è delicata per entrambe. Il Napoli tornerà il Napoli, ha fatto solo un passo falso per la forza dell'Inter".