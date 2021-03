Brambati rivela: "Alla Juve al posto di Conte sarebbe dovuto arrivare Benitez"

L'ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto microfoni di Radio Bianconera: "La mia idea la sanno tutti, lo dico all'inizio dell'anno che scegliere Pirlo era avventato. Io non sono d'accordo sul bruciare le tappe in ruoli che non siano quelli del calciatore. Nel ruolo dell'allenatore oltre al talento serve anche esperienza, cosa che Pirlo non ha. E secondo me si vede. Negli ultimi tempi la Juventus qualche errore lo ha fatto, ci può stare dopo tanti anni che si vince lo Scudetto. Li avrebbe fatti anche prima, non so se voi sapete che al posto di Conte sarebbe dovuto arrivare Benitez e al posto di Allegri sarebbe dovuto arrivare Mihajlovic, quindi alla fine è andata bene alla Juve. Alla fine può andare male una volta. È andata anche bene con Sarri ma è stato forse il primo degli errori, quando prendi un allenatore come lui sai che devi dargli tempo per far sì che trametta il suo credo alla squadra. Quando lavoravo nella vecchia Juventus mi è stato insegnato che quando prendi un allenatore devi saperne tratteggiare il carattere, quali sono le sue caratteristiche caratteriali. E sai che quando prendi Sarri è uno che è poco incline alla moderazione, forse si sapeva che avrebbe avuto difficoltà con lo spogliatoio della Juve. Ora si è andati dall'altra parte prendendo un allenatore che secondo me al momento non è un allenatore, forse lo sarà tra qualche anno. Secondo me la Juventus non può andare a uno che non si è mai seduto in panchina".