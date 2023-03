Brambati sulla Juve: “Ho saputo di strani movimenti in Borsa. Ho un sospetto sul -15…”

A parlare del turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.



Come valuta il momento di Vlahovic?

"E' un ottimo giocatore, ha grandissime potenzialità, quando un attaccante non segna si innervosisce, poi è giovane e ha margini di miglioramento. Non va giudicato nella partita di domenica, avrebbe fatto fatica chiunque. Partiamo poi dal presupposto che non hai comprato Haaland, è un grande giocatore che ha bisogno anche di un allenatore che ti sa far crescere. Dietro poi la Roma si è difesa bene. La Juventus deve portare pazienza. E poi vogliamo pensare che situazione stanno vivendo i ragazzi con questo -15? Sono loro che spuntano il sangue in campo e vivono questo momento. L'ho criticato tanto Allegri, ma ieri ha detto una cosa giusta, che la frustrazione può regnare in un gruppo in questo momento".

Quanto incide il -15 in questa squadra?

"Si è presa una decisione a metà anno, spiazzando anche il campionato. Pensa se tra un mese gli ridanno i 15 punti, fai ancora più casino. Anche le altre squadre vengono condizionate. Io ho saputo da fonti finanziarie che venerdì c'è stata un acquisto di azioni Juve da parte di organi istituzionali. E mi è venuto il sospetto, che questi sanno qualcosa riguardo i 15 punti. Se gli ridanno i punti, in un giorno guadagnano almeno il 15-20%".