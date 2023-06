Brambati sulla Juve: “La politica di Giuntoli non si sposa con Allegri”

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del mercato delle big di Serie A.



Juventus, si parla di Weah in arrivo. E di un Chiesa partente:

"Non sono così convinto che Chiesa possa andare via e mi auguro per la Juve e per il calcio italiano che non si perda un talento del genere. Anche quando stava bene non ho visto un Allegri straordinariamente abbagliato da questo calciatore. Quando uno riconferma Allegri perché schiavo del contratto, devi pensare che lo tieni ma con tanti atleti non soddisfatti della riconferma. Se facciamo un referendum anonimo tra i calciatori, credo si arrivi a dire che il 70-80% non lo voglia rivedere. Non vorrei che questa cessione derivi anche dal malcontento di Chiesa su Allegri. Weah? Non lo conosco bene".

Cosa aggiunge sulla Juventus?

"Non si sposa la politica di Giuntoli con Allegri e neanche la politica dei giovani della Juve. Quest'anno sono stati lanciati perché c'era l'infermeria piena, sennò Fagioli, Soulè non li avremmo mai visti. L'unico giocatore forse ha un certo tipo di considerazione è Iling-Junior, e lo vogliono trattenere".