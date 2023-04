Brambati sullo Scudetto: "Napoli? E' una situazione che potrebbe ingarbugliarsi"

A commentare le notizie di attualità del calcio italiano è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati

Napoli, questo ko ha portato qualche timore?

"L'allenatore è quello che vede i ragazzi tutti i giorni e ha il termometro della situazione. Spalletti cura sempre i dettagli, sa quanto una sconfitta può aver danneggiato l'autostima della squadra e sa come girarla per farla diventare rabbia. Di sicuro non lo racconterà a noi. Il Lecce ci dirà qualcosa ma non tutto. Crepe? Non credo che ridare i punti alla Juve possa creare problemi, ha un calendario comunque duro. Chi insegue è la Lazio a -16 per ora. E' una situazione che però potrebbe ingarbugliarsi. Se pareggi a Lecce, poi hai il doppio confronto col Milan...per me lo vinci lo stesso ma la tensione può creare delle ansie".