Branca: "Dybala di non facile collocazione tattica per il Napoli, il club non era convinto"

"Non so quanto abbia inciso Mourinho sulla scelta dell’argentino".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex direttore sportivo dell'Inter Marco Branca ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "I tifosi del Napoli sono scettici per il mercato? Si parte de un dato di fatto, il calciomercato non finisce domani. Il calcio di oggi, vista la situazione storica, è più complicato e la società Napoli si è meritata nel corso degli anni un grosso credito perché ha sempre fatto belle squadre. Faranno così anche quest’anno, poi ci vuole un pizzico di fortuna nelle scelte. Hanno anche un allenatore bravo che sicuramente saprà rendere al meglio i giocatori, aspettiamo con calma la fine del mercato. Se poi mancherà qualcosa per gennaio saranno già pronti, perché quelli che piacciono come Solbakken sono seguiti da tempo.

Dybala? Non so quanto abbia inciso Mourinho sulla scelta dell’argentino. Un giocatore come Dybala, per come ha giocato il Napoli negli ultimi anni, non sarebbe stato di facile collocazione tattica. Credo che il tentativo del Napoli sia stato timido, perché non era realmente convinto”.