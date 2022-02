Branca: “Il Napoli avrà un vantaggio con l’Inter. Scudetto? La lotta è a tre”

L'ex direttore sportivo dell'Inter Marco Branca ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di Napoli-Inter e non solo: “Sarà una partita bella e ricca di pressione. In gare del genere, devi essere lucido e concentrato perché le occasioni per segnare non saranno tantissime.

Vantaggio della settimana tipo per il Napoli in vista dell’Inter? Sicuramente sì. Oltre a questo, ritorneranno anche due giocatori dalla Coppa d’Africa e questo influirà anche sulla condizione generale degli altri. Quest’anno, abbiamo visto che, chi ha preso il Covid, ha avuto dei problemi a livello di condizione fisica. Comunque, in generale, fa sempre comodo avere qualche giorno in più per allenarsi e questo è un vantaggio per il Napoli.

Lotta a tre per lo Scudetto? Credo di sì. Questo campionato ha dimostrato, come l’altra sera nel derby, che, se non chiudi le partite, possono cambiare negli ultimi 15-20 minuti. L’Inter, infatti, non meritava di perdere ma l’ha persa. Questo vale anche per la partite contro le ‘piccole’, che, spesso, giocano meglio delle ‘grandi’. Per esempio, ci sono Verona, Venezia e, soprattutto, Cagliari che sta tornando su grazie al lavoro di Mazzarri. Sono tutte partite pericolose perché mai come quest’anno c’è parecchio equilibrio“.