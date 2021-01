Branca sul caso Milik: "Curioso di capire se alla fine si faranno male fino in fondo..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Branca, ex dg Inter: "Roma-Inter? Potrà dire inserimento nella corsa scudetto per la Roma se riuscirà a vincere. Se la Roma fa il salto di qualità battendo una grande, battendo l'Inter, allora certificherà le sue ambizioni. L'obiettivo dell'Inter è quello di riprendere il cammino in campionato dopo il ko con la Samp.

Corsa scudetto? Sulla carta è Juve-Inter, ma tra infortuni e covid ci sono troppe incognite. Milan-Juve sarebbe stata una gara diversa senza quelle assenze per il Milan, deve avere un pizzico di fortuna in più, anche perché ha un'anima ed un gioco ben delineato.

Mercato? Ci sarà qualche colpo di fantasia, sono curioso di capire dove va a finire Milik, per capire se si faranno male tutti assieme fino in fondo o se risolveranno la situazione"