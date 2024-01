Brest, il presidente su Brassier: "Può partire, ma serve l'offerta giusta"

Il Napoli su Brassier, difensore del Brest, che potrebbe partire dinanzi ad un'offerta vantaggiosa.

TuttoNapoli.net

Il Napoli su Brassier, difensore del Brest, che potrebbe partire dinanzi ad un'offerta vantaggiosa. Queste le paroel del presidente del club Denis Le Saint, che ha parlato della situazione del centrale: "Brassier? Potrebbe esserci subito un nuovo progetto per lui. La porta per la sua partenza è aperta. Ci sono possibilità che parta e possibilità che resti con noi, non ne faccio troppo un problema. Se non ci saranno offerte giuste siamo pronti a tenerlo fino alla fine del suo contratto.

Vedremo se ci saranno opportunità di cessione in questa finestra di mercato di gennaio. Ma serve un’offerta convincente, anche perché Lilian ha lavorato bene con noi in questi anni ed è cresciuto, è un piacere sapere che è seguito da club importanti". Lo riporta Gianlucadimarzio.com.