Brighton, De Zerbi pazzo di Raspadori: “Il mio 9 ideale, lo vorrei di nuovo in futuro”

Il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, è intervenuto a “Cronache di spogliatoio” parlando del suo calcio ma anche di Raspadori in un passaggio:



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, è intervenuto a “Cronache di spogliatoio” parlando del suo calcio ma anche di Raspadori in un passaggio:

“Avere un’organizzazione, idee chiare, parlare tutti la stessa lingua in campo, sapere tutte le soluzioni in ogni situazione, può aiutare per vincere. Voglio essere chiaro definitivamente: io gioco per vincere, tutto quello che faccio è per vincere, poi ognuno sceglie la strada che crede migliore per farlo. Lo faccio per questo, perché lo sento, mi appartiene e mi rappresenta.

Raspadori? Lo vedo forte, ho grande affetto per lui. Ha iniziato 18enne con me, è educato, è il mio 9 ideale. 9? Per me sì, assolutamente. Mi piacerebbe averlo in futuro, lo vedo maturato, ancora più convinto e scaltro, tutti lo vorrebbero. Italia? Sì, Spalletti l’ha fatto già giocare titolare da 9 e fece una grande partita. Il ruolo è quello”.