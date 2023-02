Brini: "Un orgoglio un Napoli così. Di Lorenzo? Può fare pure l'attaccante esterno"

"Spalletti, con cui ho fatto il corso di Coverciano, ha accumulato molta esperienza e tanto di cappello per quel che sta facendo".

Fabio Brini, ex portiere e allenatore, ha parlato del Napoli vittorioso anche in Champions ai microfoni di Tmw News: "E' un orgoglio avere un Napoli così in Europa. Da tempo non ricordavo una partita giocata con questo carattere. C'è un'unità di intenti incredibile nella squadra partenopea, tutti danno il massimo, tutti si mettono a disposizione del compagno e sanno anche soffrire quando c'è da farlo. Il calcio è questo, senza cattiveria i risultati non arrivano. Spalletti, con cui ho fatto il corso di Coverciano, ha accumulato molta esperienza e tanto di cappello per quel che sta facendo. Osimhen è un campione ma tutta la squadra gioca con semplicità e ognuno si fa trovare al posto giusto nel momento gusto, la squadra lavora in automatico.