Brio spinge la Juve: "Corre solo il Napoli, la Champions è possibile"

In vista del derby di Torino, La Gazzetta dello Sport chiama in causa Sergio Brio, ex difensore della Juventus che parla così ai taccuini della Rosea: “Per me in Serie A la Juve ha ancora chance di raggiungere l’Europa. E addirittura un posto per la prossima Champions. Davanti, a eccezione del Napoli, non è che stiano correndo molto. La Juve è a 12-13 punti, può fare l’impresa, perché la società e Massimiliano Allegri mi sembra stiano riuscendo a tenere la squadra sul pezzo, nonostante le vicende extra-campo.