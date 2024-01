Brkic su Lukic: "È un vero guerriero! Sarebbe utile per il Napoli. Su Samardzic..."

Zeljko Brkic, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando del suo connazionale Lukic accostato al Napoli

© foto di Federico De Luca

Zeljko Brkic, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando del suo connazionale Lukic accostato al Napoli: "Lukic del Fulham? Farebbe al caso del Napoli, conosce già la Serie A ed è un calciatore affidabile. Avere calciatori come lui è utile, è un centrocampista tosto. Sia lui che Samardzic sarebbero degli ottimi acquisti. Secondo me Lukic sarebbe una bella scelta per qualsiasi squadra, è un gran guerriero!”.