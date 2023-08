Brovarone ed il segreto del Napoli: "Micheli e Mantovani valgono quanto 5 grandi giocatori"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, l'intermediario Bernardo Brovarone ha parlato della squadra mercato del Napoli

TuttoNapoli.net

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, l'intermediario Bernardo Brovarone ha parlato della squadra mercato del Napoli: "Il Napoli ha sempre le idee chiare, il successo che hanno avuto non è un caso. Sono diventato noioso nel sempre che la dirigenza del Napoli è di qualità. Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani valgono più di 5 giocatori forti. Sono il valore aggiunto della società, siamo incantati da una serie di giocatori ma anche loro non erano conosciuti da nessuno ed il Napoli continuerà con la sua politica e farà bene fino a quando resterà questo gruppo di lavoro. Dal Napoli mi aspetto competenza e specificità, non cose eclatanti".