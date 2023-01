Brozovic salta Inter-Napoli, Mandorlini: “Un giocatore ha dimostrato che può sostituirlo”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore: “La ripresa del campionato? È un’incognita un po’ per tutti. Tante squadre proveranno degli accorgimenti. Cercheranno i punti deboli del Napoli che fino ad ora non penso ne abbia avuti. Non penso che la consapevolezza del Napoli possa cambiare per un periodo di sosta. I valori non si discosteranno tanto rispetto a quanto visto nella prima parte. Passi falsi non ne devono commettere le inseguitrici del Napoli perché il distacco diventerebbe incolmabile.

L’assenza di Brozovic? Pesa, ma non credo che sia un problema perché Calhanoglu ha le caratteristiche per poter sopperire in quel ruolo. Ha già dimostrato quello che può fare in quel ruolo. Il Napoli ha dimostrato quello che può fare e negli spazi può diventare devastante, è una squadra che sa dove attaccarti. Inter-Napoli sarà una bellissima partita.