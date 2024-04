Bruno Conti: "Politano era gracile come me. Nessuno credeva in lui, guardate dov'è arrivato"

Bruno Conti ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha parlato a lungo della sua avventura in giallorosso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bruno Conti ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha parlato a lungo della sua avventura in giallorosso: "Ho realizzato il sogno di mio padre, che era un tifoso romanista e ha cresciuto sette figli. Ho giocato, allenato i ragazzi, la prima squadra, ho fatto II direttore tecnico e del settore giovanile: quando potevo essere d’aiuto non mi sono mai tirato indietro".

C'è un ragazzo del settore giovanile della Roma su cui non avrebbe scommesso e che invece è arrivato in alto?

"Politano era considerato come me, troppo gracile. Nessuno ci credeva invece è arrivato dove è arrivato. Ma quello che mi ha dato più soddisfazione di tutti è proprio De Rossi: lo avevamo preso come attaccante, poi è stato spostato in mediana ed è diventato grande. Anche per questo vederlo oggi sulla panchina della Roma è speciale".