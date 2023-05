Bruno Giordano: "Napoli, tutto perfetto ma nell'anno imperfetto per le altre"

Bruno Giordano, ex attaccante e tecnico, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del Napoli.

TuttoNapoli.net

Bruno Giordano, ex attaccante e tecnico, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del Napoli.

Questa squadra può aprire un ciclo?

"Vuoi aprire un ciclo ma si presentano squadre forti che ti possono portare via i tuoi campioni. Non sempre operazioni come viste in estate di cessioni di big possono andarti bene".

Questo Napoli ha qualcosa in comune col suo?

"Il gruppo. Mi sembra un gruppo bello, sano, lo dico da inizio anno. Il Napoli ha fatto un'annata perfetta in un anno imperfetto, visto cosa abbiamo visto. Il Napoli ha avuto una regolarità che le altre non hanno avuto. Ha dominato".