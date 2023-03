Bruno Giordano: "Sui colpi di testa al mondo solo CR7 è al livello di Osimhen"

In cosa è più forte Immobile? "Sotto porta è un po' più freddo, questo è dovuto anche all'età, all'esperienza, alla lunga gavetta".

"Due grandi attaccanti, uno Osimhen sta sbocciando adesso, l'altro Immobile lo ha dimostrato nel tempo". In un'intervista concessa a Il Mattino, Bruno Giordano, il numero 9 del Napoli del primo Scudetto, tesse così le lodi dei due centravanti a confronto nella sfida di questa sera tra gli azzurri e la Lazio: "Victor sta vivendo un periodo di grande splendore, Ciro ha avuto qualche problema fisico ma tutti e due possono farti vincere la partita inventandosi una giocata decisiva. Il bomber del Napoli gioca in una squadra che crea tante occasioni ma anche quello della Lazio ha compagni che possono metterlo nelle condizioni migliori per segnare".