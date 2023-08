Bruscolotti ai tifosi: "C'è sempre chi ha da ridire, ma la lezione dell'anno scorso?"

Nel corso di Canale 21, l'ex capitano azzurro Beppe Bruscolotti ha parlato dell'arrivo del brasiliano Natan

Nel corso di Canale 21, l'ex capitano azzurro Beppe Bruscolotti ha parlato dell'arrivo del brasiliano Natan: "Se ne parla un gran bene, ha davvero un grande sinistro, da buon brasiliano, poi ha le caratteristiche di Kim nella lettura e negli anticipi. Non si lavora più singolarmente, ma di reparto e quindi nel calcio di oggi servono queste caratteristiche. Giovane? L'esperienza dell'anno scorso deve lasciare un po' tutti tranquilli, è chiaro che tra tanti c'è sempre chi vuole fomentare, chi ha sempre da ridire. Ma serve la pazienza necessaria per poter giudicare, almeno ai nuovi che devono avere tempo".

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).