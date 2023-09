Bruscolotti bacchetta Garcia: "Che sta facendo con Natan? Mica deve andare all'Università..."

A 'Radio Punto Nuovo', nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli.

A 'Radio Punto Nuovo', nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: "Di Lorenzo merita la fascia di capitano della Nazionale, con Spalletti sono convinto che diventerà un vero leader anche per l'Italia. I due si conoscono molto bene già dai tempi di Napoli, quindi la scelta di Giovanni è quella più logica.

Napoli-Lazio? Il primo tempo è stato da grande squadra, ma nel secondo tempo il ritmo è venuto meno e si è vista la differenza. I biancocelesti sono emersi e la squadra era troppo sfilacciata per rimediare. Poi la Lazio è una signora avversaria e può fare male a chiunque, senza quei centimetri di differenza i gol non sarebbero stati annullati. Il Napoli mi sembra indietro dal punto di vista fisico, visto che nel secondo tempo è stato quasi irriconoscibile.

Natan? Non ho capito cosa stia facendo Garcia, che lo sta tenendo in panchina e avverte che parli poco la lingua. Il ragazzo deve giocare a calcio, mica deve andare all'Università... In campo ci si capisce anche a gesti, la lingua non è sempre fondamentale. Le parole di Garcia non reggono, a mio avviso. Una battuta d'arresto adesso può essere anche salutare per continuare a crescere. Bisogna evitare processi e avere fiducia nel nuovo allenatore, ad ogni modo. L'organico è quello dello scorso anno e gli acquisti sono promettenti".