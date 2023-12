Bruscolotti bacchetta Natan: "Bada solo all'anticipo, si concede troppa libertà agli avversari"

"E non vanno fatti paragoni con l’anno scorso e con Kim. Sarebbe come mettere il dito nella piaga".

Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano azzurro Beppe Bruscolotti ha parlato del big match di domenica sera tra Inter e Napoli evidenziando i limiti della squadra partenopea: "Si concede troppa libertà agli avversari, come se mancasse una conoscenza base del calcio. Natan perde troppe volte l’attaccante, bada solo all’anticipo. La palla va cercata ma non va guardata senza curarsi del resto. È un modo di fare che ai miei tempi non esisteva ed è un aspetto su cui intervenire. A Madrid il Napoli avrebbe anche potuto vincere se fosse stato più concentrato".

Come migliorare?

"Registrando le marcature, ragionando uomo contro uomo. Non penso sia una questione di mentalità, serve più applicazione. Non tutti gli avversari sono il Real, ma da loro bisogna prendere esempio: rientrano con automatismi perfetti".

Andrebbe meglio con Natan a sinistra e Ostigard al centro?

"Sì. Il norvegese è un ottimo colpitore di testa e i trascorsi di Natan lo rendono adatto a questa variazione. I ruoli non sarebbero stravolti, si andrebbe meno in difficoltà. E non vanno fatti paragoni con l’anno scorso e con Kim. Sarebbe come mettere il dito nella piaga".