Bruscolotti boccia il mercato: "Serve gente di carattere. Inutili giocatori non pronti fisicamente"

TuttoNapoli.net

L'ex capitano azzurro, Giuseppe Bruscolotti, è intervenuto a Canale 21 nel corso di Campania Sport riguardo la situazione del mercato del Napoli: "Per il mercato darei priorità al difensore centrale. A centrocampo un nome può bastare, anche se Samardzic non risolverebbe tutti i problemi. Così come nessun altro.

Sicuramente in difesa c'è più emergenza. Io penso serva gente di carattere: si dice sempre che Demme non sia pronto fisicamente, e poi compriamo giocatori che sono messi peggio di lui? Mazzarri ha detto che con il Torino abbiamo perso per i carichi di lavoro troppo alti, quindi a che seve acquistare calciatori non pronti fisicamente?".