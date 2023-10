Bruscolotti: "C'è troppa confusione. Garcia? Ci vuole rispetto, pure dai giocatori..."

In una intervista concessa a L'Arena, Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato così dell'arrivo di Maradona in azzurro

TuttoNapoli.net

In una intervista concessa a L'Arena, Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato così dell'arrivo di Maradona in azzurro: "Sì gli diedi la fascia da capitano quando arrivò. Più forte di Messi, non lo so. Non si possono fare paragoni. Diego era un extra terrestre. Le cose che faceva in allenamento, non le ho mai viste fare a nessuno. Quelle in partita le avete viste? Niente, rispetto a quello che ho avuto la fortuna di vedere". Cabrini ha detto che se avesse giocato alla Juve, forse non sarebbe finito così? Ha ragione. Mancò la società. Quei fenomeni come Maradona, almeno ai miei tempi, avevano bisogno di compagni, dirigenti o tecnici più esperti in grado di aiutarlo fuori dal campo. Questo non avvenne e la cosa mi rattrista ancora".

Sul Napoli attuale: "Non si capisce molto. Tutti parlano. C’è tantissima confusione. Garcia a tempo ma come si fa? L’ultima spiaggia, ancora quindici giorni. Non si può lavorare così. Non c’è rispetto. Anche i calciatori dovrebbero averne di più per la maglia e i tifosi".