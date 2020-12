Bruscolotti: "Ci sono troppi dubbi su Massa. Insigne? Non ero in campo..."

Giuseppe Bruscolotti, autentica bandiera del Napoli, si sofferma più che sull'episodio dell'espulsione di Insigne sulla gestione generale dell'arbitro massa, ieri sera a San Siro. "Non è stato usato lo stesso metro di giudizio durante la partita se si va analizzare la gara ci sono tanti dubbi, tanti falli non rilevati, vari episodi che poi hanno fatto innervosire. Si sono giocatori che erano stati ammoniti e che poi non hanno avuto il secondo giallo nonostante strattonamenti e maglie tirate. Come è possibile? Gli episodi lo condannano".

E l'espulsione di Insigne come la giudica?

"E' chiaro che l'allenatore deve difendere i propri atleti, non può incolpare i suoi. Per il resto non saprei, non ero in mezzo al campo. Insigne ripeteva che non aveva detto niente di particolare; se lo ha detto e ci sono state parole irriguardose è normale che l'arbitro debba prender posizione, ma ripeto non posso sapere con precisione cosa sia successo".

Il Napoli esce comunque rafforzato dal ko di ieri sera?

"Per certi aspetti sì, però una squadra di vertice non può sprecare 4-5 occasioni. Non è possibile ritrovarsi con le ossa rotta nel giorno in cui non meritavi di perdere. Nel secondo tempo le occasioni sono state del Napoli e c'è il rammarico per non aver saputo sfruttarle al meglio. L'Inter ha creato pochissimo"

Serve insomma più cinismo?

"Almeno una palla devi sfruttarla"

Ospina è uscito troppo a valanga in occasione del rigore?

"Non possiamo andare a cercare questi particolari: sono momenti di gioco in cui il portiere cerca di intervenire e noi non dobbiamo valutare dalle immagini. A bocce ferme è un discorso, a gioco vivo un altro".