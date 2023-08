Bruscolotti: "Con ADL nuovi obiettivi, ma l'importante è che la squadra resti ai vertici"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli.

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: "Il compleanno del Napoli mi riporta alla mente tanti bei ricordi. Ci sono due date che per me resteranno sempre nel cuore. Quella della vittoria contro la Juventus prima della vittoria dello Scudetto e poi proprio il 10 maggio. Erano tanti anni che inseguivo quel traguardo, finalmente arrivò nel modo più bello. L'anno dopo la vittoria dello Scudetto è stato il nostro anno migliore, giocavamo un calcio fantastico e dominavamo. Poi nell'ultimo periodo venimmo un po' meno con gli infortuni ed il Milan riuscì a rimontarci. Il Napoli è risorto dopo anni molto complicati e ha vinto un titolo che in pochi credevano fosse possibile.

La squadra parla da sola per quello che ha fatto dopo il fallimento. L'era De Laurentiis ha portato una crescita incredibile, per quanto ci siano tanti momenti particolari. Ora il futuro lascia ben sperare, grazie anche al rapporto che De Laurentiis ha con il suo management. Non ha mai voluto sperperare soldi, ma ha capito che altri obiettivi sono alla portata del Napoli. L'importante è che la squadra resti ai vertici. Il mio momento 'moderno' preferito? Difficile dirlo, oggi ci sono tanti momenti che ricordo con affetto. Al Napoli dico tanti auguri! Sono 97 anni di storia! Faccio gli auguri anche a Ferlaino, che ormai ha quasi 'raggiunto' il suo Napoli (ride ndr)".