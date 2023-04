Bruscolotti: "Di Lorenzo? Alcune cose devono restare nello spogliatoio"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti , ex Napoli: "La tensione tra tifosi e società pesa, il silenzio si fa sentire anche per i calciatori. Da uomo di campo, te lo garantisco. Si avverte poi questo clima strano, dove si sentono più le urla dei tifosi avversari che dei tuoi. E' un qualcosa che può incidere sul cammino del Napoli. Certo, la sconfitta col Milan ci può stare, anche se non in quel modo. E' stata una batosta molto pesante, ma questa squadra ha tutto il carattere necessario per reagire.

Le parole di Di Lorenzo? Alcune cose devono restare nello spogliatoio. Certe batoste ti mortificano e non c'è bisogno di manifestarlo pubblicamente, altrimenti si accendono fari di tensione su questa cosa. Non voglio insegnare niente a nessuno, ma per esperienza alcune argomenti devono restare nello spogliatoio. Cosa significa vincere a Napoli? Quello che si vede qui non si vede da nessuna parte. Sarà un'esperienza da sogno per molti calciatori, quando accadrà. Noi non vivemmo festeggiamenti così anticipati. Noi ce la giocammo fino in fondo, merito anche delle altre squadre. Ora la squadra deve restare tranquilla fino in fondo".