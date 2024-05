Bruscolotti furioso: “E' colpa dei giocatori! Si può perdere, ma non così senza manco impegno"

Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, ai microfoni di Canale 21 se la prende coi giocatori dopo la brutta prestazione col Bologna

La società ha sbagliato dei movimenti, ma mancano l'impegno, la dignità, il rispetto verso chi viene allo stadio. Si può perdere, ci sta, è normale nel calcio, ma non in questo modo. Ci sono stati mille problemi, ma qui manca proprio l'impegno, i giocatori guardano gli avversari.

Ogni partita vediamo gli stessi gol di testa. E nessuno si assume le responsabilità e fanno silenzio stampa! I tifosi solo alla fine stanno contestando, ma hanno tifato quasi fino alla fine. I responsabili sono i giocatori, poi tutto il resto viene dopo”.