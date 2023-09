Bruscolotti: "Garcia deve fare chiarezza sulla questione Natan"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Cosa pensa della consegna della fascia di capitano ad Immobile?

“Ci sono delle gerarchie ed era previsto che la fascia andasse ad Immobile. È giusto così. Di Lorenzo? Non esageriamo…”

Cosa pensa di Raspaodri proprio al posto di Ciro Immobile?

“Raspadori è un giocatore che giocava nel ruolo che predilige. È stato pericoloso e quando schierato in una zona di campo congeniale può essere decisivo. Ha bisogno di esprimersi nel proprio ruolo. Spalletti gli troverà la collocazione giusta, e la prestazione di ieri potrà servire anche per il suo percorso con i partenopei”

Crede che sia ancora presto per far esordire Natan con la maglia del Napoli?

“Non so se sia presto o tardi. Quel che è evidente è che tutti i nuovi acquisti hanno esordito. Soltanto Natan pare debba imparare la lingua… È una situazione su cui deve far chiarezza l’allenatore. Tutti si chiedono il perché del mancato esordio”

Il difensore brasiliano potrebbe dover ancora smaltire vecchie problematiche fisiche, come

“Non siamo noi a dare dei giudizi. Non conosciamo le condizioni, soprattutto atletiche e fisiche, del calciatore. È chiaro che ci rimanga il dubbio sul perché il ragazzo non abbia ancora esordito.

Speriamo che abbia risolto i problemi che l’hanno tenuto fuori dal campo in passato. A mio avviso, infatti, potrebbe trattarsi di un impedimento di tipo fisico”

Che gara sarà al Marassi contro il Genoa?

“Una gara come tutte le altre. Sappiamo quanto ogni avversaria aspetti il Napoli dopo il trionfo dello scorso anno, ma dopo la sconfitta contro la Lazio ci sono tutti i presupposti per vedere una reazione importante degli uomini di Garcia”

Cosa pensa delle critiche dopo la sconfitta contro i biancocelesti?

“Il primo tempo mi è piaciuto moltissimo, una squadra molto tonica e veloce. Va anche considerata la scarsa lucidità degli attaccanti. Se si spreca molto, infatti, si rischia di non riuscire più a riprendere il match. Nella ripresa c’è stata una Lazio quadrata, con una prestazione dei partenopei che deve far riflettere. Non è, però, una sconfitta che pregiudica la stagione del Napoli”

Osimhen sarà devastante come la passata stagione?

“Credo di sì. Anche in Nazionale ha siglato una tripletta a dimostrazione della sua verve. È un calciatore a cui piace la lotta, e che mostra sempre viva determinazione”

Anche Kvara potrà tornare essere determinante?

“Kvara dovrà rientrare in condizione e servirà pazienza. Parliamo di calciatori di assoluta qualità. La squadra, d’altronde, è la stessa dello scorso anno, e non resta che attendere nuovi equilibri ed uno stato di forma ideale”