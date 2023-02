Bruscolotti: "Kim mi somiglia, ha un tempismo eccezionale"

L'ex difensore del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato a Legends su Canale 8

L'ex difensore del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato a Legends su Canale 8: "Kim? Io lo dico dalle prime battute che somigliava molto a me. Come si dice 'pal e fierr' in coreano? Devo domandarglielo! Non concede spazio all'avversario, non fa giocate strane ed è molto ordinato, difficilmente sbaglia gli interventi. Ha un tempismo eccezionale".