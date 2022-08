Bruscolotti: "Kim si è presentato alla grande, sembra già un veterano"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex Napoli: "Napoli-Lecce è una partita dove puoi solo rischiare. Serve arrivare con attenzione e concentrazione. Se vinci hai fatto soltanto il tuo dovere, mentre altri risultati complicano la classifica e non poco. L'impatto di Kim? C'è un inizio per tutti, ma la cosa importante è non fare più paragoni con chi c'era prima. Il ragazzo si è presentato alla grande, non solo per canzoni e balletti, ma anche in campo ha dimostrato il suo lavoro. Per come gioca mi sembra già un veterano di questa squadra. Il ragazzo è ben preparato, ma poi ha una volontà di chi vuole fare bene a tutti i costi. Rispecchia tutte le attese che avevamo posto su di lui. Complimenti a chi ha deciso di prenderlo, marcatori come Kim sono rari oggi. E con la collaborazione di Rrhamani, ci sono tutti i presupposti per vedere una difesa davvero ben funzionante. La difesa del Napoli rispetto alle altre big? Le altre non sono di gran lunga superiore, la difesa del Napoli sarà tra le prime del campionato. Per vincere serve avere una buona tenuta lì dietro. Simeone e il peso del Maradona? Significa tanto, la sua famiglia aveva un legame forte con Diego. Il ragazzo darà tutto, a me piace tantissimo. Le motivazioni fanno la differenza, il 'Cholito' mi sembra ne abbia davvero molte ora qui al Napoli".