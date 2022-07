Bruscolotti: “Koulibaly è fondamentale e prima di venderlo bisogna pensarci 1000 volte”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti: “Se si parla di cambiamento, Koulibaly è un punto fondamentale e prima di venderlo bisogna pensarci 1000 volte. C’è, ovviamente, tanto malumore perché la gente ha bisogno di conferme.

Dipende molto dalle scelte tecniche della società, per il tecnico non so quanto va bene perché Koulibaly è un punto di riferimento.

Oggi il calcio è diverso, ma la cosa importante è che si può risolvere ancora basta che ci siano i presupposti, se non ci dovessero essere è meglio dire la verità ai tifosi.

Mertens? La storia anche qui è la stessa, mettiamo in discussione un giocatore che ha fatto tantissimi gol ma purtroppo gli anni passano. Sono voci contrastanti ma alla fine la verità la sanno loro, De Laurentiis non sa comunicare”.