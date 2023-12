Bruscolotti: "Napoli ancora malato, ma siamo sulla strada giusta. Ho fiducia in Mazzarri"

"Dico a Mazzarri di insegnare ai centrali i fondamentali del calcio".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex storico capitano del Napoli: "Il Napoli è malato, ha preso l'influenza, ma di quelle pesanti, che dura da mesi: è peggio del Covid. Adesso, la squadra sta ritrovando i suoi effettivi, quei giocatori che fanno la differenza. Mario Rui è fondamentale, è la spalla di Kvaratskhelia, con lui funziona al meglio la fascia sinistra. L'anno scorso con i suoi assist quanti di loro hanno fatto gol , come Osimhen ieri. Averlo a disposizione fa una grande differenza. Se questa squadra riuscirà a mantenere la forza, visto che è stata carente proprio nella preparazione, e migliorerà nella fase di palleggio e in fase difensiva, potrà andare avanti. Non possiamo vedere ogni domenica scene di difensori che marcano stando dietro l'attaccante: non è possibile!

Dico a Mazzarri di insegnare ai centrali i fondamentali del calcio. Ieri stavamo prendendo un altro gol come con l'Inter. E' mai possibile che sui calci d'angolo e le punizioni laterali lasciamo sempre uomini liberi?! Mazzarri sta facendo quello che può fare. Sta facendo bene, ma la squadra deve tornare a giocare e vincere come prima. Anche il palleggio deve essere immediato, non è abbastanza veloce. Se affrontiamo squadre che mettono il pullman davanti alla porta, per stanarli dobbiamo muovere rapidamente la palla.

Sono molto fiducioso: Mazzarri è un grande lavoratore. Trasmette la passione, è un padre di famiglia che sta risollevando il gruppo. Però non bisogna pretendere tutto e subito, non è arrivato con la bacchetta magica. Però vedere i calciatori che escono con un viso diverso, a testa alta, fa capire che siamo sulla strada giusta".