Bruscolotti: "Napoli bloccato mentalmente, ma il gol subito è clamoroso"

"Il Napoli è bloccato dal punto di vista mentale. Abbiamo avuto qualche occasione contro il Cagliari che non è stata sfruttata. Non so se ci sia stato egoismo o distrazione, ma c'erano i compagni liberi che andavano serviti per firmare il raddoppio. Se sei sereno, puoi servire l'uomo libero. Il gol subito è clamoroso. Non si può far rimbalzare la palla in questo modo". Così l'ex difensore del Napoli Beppe Bruscolotti intervenuto a Radio Marte per commentare il momento complesso vissuto in stagione dal Napoli.