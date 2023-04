Bruscolotti: "Napoli penalizzato a San Siro, perché non hanno mandato un pessimo arbitro anche stavolta?

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per me Kim è l'assenza più rilevante, Anguissa credo che si possa sostituire. Un baluardo difensivo come Kim è difficile da sostituire, per vari motivi. Kim è bravo a leggere eventuali situazioni a cui sopperire.