Bruscolotti: "Natan? Strano non giochi, magari è anche per problemi fisici"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: “Raspadori è un giocatore che giocava nel ruolo che predilige. È stato pericoloso e quando schierato in una zona di campo congeniale può essere decisivo. Ha bisogno di esprimersi nel proprio ruolo. Spalletti gli troverà la collocazione giusta, e la prestazione di ieri potrà servire anche per il suo percorso con i partenopei”.

Crede che sia ancora presto per far esordire Natan con la maglia del Napoli?

“Non so se sia presto o tardi. Quel che è evidente è che tutti i nuovi acquisti hanno esordito. Soltanto Natan pare debba imparare la lingua… È una situazione su cui deve far chiarezza l’allenatore. Tutti si chiedono il perché del mancato esordio”.

Il difensore brasiliano potrebbe dover ancora smaltire vecchie problematiche fisiche.

“Non siamo noi a dare dei giudizi. Non conosciamo le condizioni, soprattutto atletiche e fisiche, del calciatore. È chiaro che ci rimanga il dubbio sul perché il ragazzo non abbia ancora esordito. Speriamo che abbia risolto i problemi che l’hanno tenuto fuori dal campo in passato. A mio avviso, infatti, potrebbe trattarsi di un impedimento di tipo fisico”.