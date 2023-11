Bruscolotti: "Non Raspadori, per me il migliore in campo all'Arechi è stato un altro"

L’ex calciatore e capitano del Napoli Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

L’ex calciatore e capitano del Napoli Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Quello che mi è piaciuto di più a Salerno è che abbiamo rivisto il vero Lobotka. Secondo me è stato il migliore in campo ed ha favorito la prestazione di tutta la squadra. Corre tantissimo, i recuperi sono sempre dalle sue giocate così come tutta la costruzione della manovra. Ma secondo me deve avere maggiore aiuto dagli uomini che giocano intorno a lui. Anguissa si sapeva che non era in forma, però in generale è uno che si intestardisce nel tenere il pallone, anche davanti alla propria porta.

Zielinski invece può accendere e spegnere questo Napoli in qualsiasi momento. Il polacco ha già dimostrato di essere attaccato a questa maglia e questa città, però con lui si può sempre alzare il livello. Dopo la Fiorentina ero preoccupato soprattutto per tutto il chiacchiericcio attorno alla squadra, ma il livello qualitativo resta alto. Quel momento ambientale lasciava più di un dubbio, ora la situazione mi sembra diversa. Raspadori? Giocatori di grande qualità e lo dimostra, lì davanti a Salerno hanno giocato tutti alla grande, anche lo stesso Politano e pure Kvaraskhelia”.