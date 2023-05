Bruscolotti: "Non vorrei che un gesto di ADL abbia irritato Spalletti"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli

"L'assenza di Spalletti nella conferenza di presentazione di De Laurentiis salta all'occhio, mi dispiace commentare queste cose. Non vorrei che poi alla fine di quest'annata bellissima ci sia qualche delusione che va a compromettere il futuro. La guida di Spalletti è fondamentale, lo abbiamo visto: i calciatori invece vanno e vengono, non è un problema.

Starà a De Laurentiis e a Spalletti decidere ora, poi renderanno quanto prima pubblica la cosa. Il rinnovo tramite PEC non è stata un'idea adeguata, non vorrei che abbia irritato Spalletti e porti questa squadra in una situazione assurda".