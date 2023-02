Bruscolotti pazzo del Napoli: "Una squadra così non si era mai vista, distrutto il potere del Nord!"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli campione d'Italia, ha parlato a Il Mattino in merito allo scudetto praticamente già vinto

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli campione d'Italia, ha parlato a Il Mattino in merito allo scudetto praticamente già vinto dai partenopei quest'anno: "Il Napoli è strabiliante: mai avevo visto una squadra in grado di distruggere letteralmente un campionato, costringendo le cosiddette blasonate a dirottare, diciamo così, sulla Champions League. Anzi, è stato distrutto altro in questa stagione. Il potere del Nord. Guardate a quanti punti si trovano il Milan e l'Inter, le squadre che avevano vinto gli ultimi due campionati.