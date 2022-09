Bruscolotti pazzo di Kim: "Dicevano tante cose, ma mi somiglia e avrà un gran futuro!"

A Radio CRC, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti.

TuttoNapoli.net

A Radio CRC, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti: “Mi fa molto piacere vedere che credono nel Napoli, è bello gioire ma bisogna essere calmi. La cosa migliore è vivere in tranquillità, la squadra sta facendo vedere cose belle. Ieri abbiamo visto ancora una volta che la coppia di centrocampo è tutt’altra cosa, il vantaggio va acquisito prima.

C’è un grande lavoro fatto nella testa, gestire un gruppo così non è semplice, quello che conta di più è che il gruppo sia solido. Vediamo che chi entra cerca sempre di dare il massimo, questa squadra è mentalizzata. Significa che c’è fiducia, soprattutto nell’allenatore.

Kim? Vedo un difensore come me ai miei tempi, va sempre alla ricerca della palla. Tra lui e Rrhamani è cambiato il volto della difesa. Dicevano tante cose, ma questo ragazzo ha un grande futuro. Ce ne saranno pochi come Kim in giro. Bisogna fare i complimenti allo scouting del Napoli, scegliere giocatori così giovani e forti non è da tutti. Ne abbiamo fatti di scontri con capocannonieri di un certo spessore, ho avuto modo di confrontarmi con tanti campioni mondiali.

Di Lorenzo è un grande atleta, non si ferma mai, ha il carattere giusto. Scelta ben azzeccata, sta facendo benissimo. Mi fa piacere che sia un campionato aperto, c’è la possibilità di giocarselo. L’esperienza dello scorso anno dovrebbe far crescere, anche se si vede già adesso che la squadra sa il fatto suo”.