Bruscolotti perplesso su Natan: "La scusa della lingua non regge!"

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Natan? E' la prima volta che sento che un calciatore non gioca per problemi con la lingua. Non è che bisogna studiare, bisogna giocare a calcio. Non c'è bisogno di imparare prima la lingua, altrimenti si va per le lunghe. Le parole di Donadoni? Io non ho mai minacciato nessuno, basta fare un'indagine e viene fuori. Non ho mai detto 'Se passi la linea di centrocampo ti spezzo le gambe'".