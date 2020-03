Bruscolotti: "Questo virus è molto più pericoloso del colera. Prima si poteva uscire di casa..."

Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live: "Quando ci fu il colera, una cosa abbastanza pericolosa, ci furono tante problematiche, ma oggi è una situazione molto più pericolosa. Allora c'era il vaccino e bastava rispettare determinate regole di igiene e tutto andò per il meglio. C'era libertà di circolazione, la gente non doveva restare a casa, si andava in giro ma, ripeto, bisognava rispettare solo le norme e c'era molta severità nei controlli con particolare attenzione al cibo. Oggi è tutto diverso...".