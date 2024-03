Bruscolotti: "Si parla di Napoli fortunato, ma le occasioni le hanno avute entrambe"

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI VINCE 2-0 A MONOPOLI: AZZURRINI AL QUARTO POSTO Una vittoria che porta i ragazzi di Tedesco al quarto posto in piena zona play off, a pari punti della Virtus Entella. Una vittoria che porta i ragazzi di Tedesco al quarto posto in piena zona play off, a pari punti della Virtus Entella. LE ALTRE DI A INTER-GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: SANCHEZ TITOLARE, GILARDINO NON CAMBIA Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter e Genoa. Inzaghi sceglie Sanchez come partner di Lautaro Martinez Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter e Genoa. Inzaghi sceglie Sanchez come partner di Lautaro Martinez