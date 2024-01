Bruscolotti torna sulla finale di Supercoppa: “È stato uno spettacolo indecente!”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli.

Chi arriva peggio alla sfida tra Napoli e Lazio?

“Per quel che ha vissuto il Napoli… Anche se, per me, la coppa l’aveva vinta il Napoli, la partita doveva essere Napoli-Fiorentina. È stato uno spettacolo indecente, inutile parlarne. Non scopriamo nulla di nuovo in questo calcio. Lasciamo perdere…”.

Il Napoli insegue un quarto posto fondamentale per la programmazione del club?

“Mazzarri ci ha messo un po’ di tempo, ha voluto disconoscere il suo modo di essere e che gli aveva garantito risultati proprio nella sua prima esperienza a Napoli. Ha cercato di seguire i dettami di gioco di Spalletti, ma oggi abbiamo riscoperto le potenzialità di questa squadra anche con un nuovo assetto. La cosa importante, però, è non guardare la classifica. È fondamentale ritrovare la forza per fare risultato con continuità”.

Spesso, in questa stagione, si è detto che il Napoli peccava di carattere. Come ha visto, proprio dal punto caratteriale, il Napoli della finale di Supercoppa?

“Mazzarri ha tardato un po’, come ho già detto. Se avesse cominciato prima, avremmo potuto vedere già settimane fa una squadra così viva. Resta l’amarezza per l’aver perso a causa di altri fattori, ma parlarne ora è inutile”.